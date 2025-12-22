Shows de MC Daniel em Fernando de Noronha e no litoral de SP são cancelados; entenda a polêmica

A administração de Fernando de Noronha, em Pernambuco, cancelou o show do cantor MC Daniel que seria realizado no réveillon da ilha. Em nota divulgada nas redes sociais, o governo local afirmou que a decisão foi motivada por polêmicas envolvendo o artista de 27 anos.

"A decisão foi tomada em razão de repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social que norteiam as ações desta administração, especialmente por se tratar de um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação que marca o réveillon em Fernando de Noronha", diz o comunicado.

O Estadão entrou em contato com a assessoria do artista, mas não teve retorno até o momento. A administração de Fernando de Noronha ainda não anunciou um substituto para a programação de fim de ano, mas diz que "segue trabalhando para garantir uma celebração segura, respeitosa e à altura da importância de Fernando de Noronha".

O Festival de Verão de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, também cancelou uma apresentação do cantor, que ocorreria no dia 3 de janeiro. A organização do evento não divulgou o que motivou o cancelamento, mas a prefeita da cidade, Flávia Pascoal (PL), fez uma publicação em uma rede social que sugeriu o mesmo motivo. "Mexeu com uma, mexeu com todas. MC Daniel cancelado", escreveu ela no Instagram.

O evento também não divulgou se outra atração substituirá MC Daniel, mas confirmou que a apresentação de Di Ferrero, marcada para o mesmo dia, segue na programação. O festival ocorre entre os dias 26 de dezembro a 4 de janeiro e tem atrações como Xande de Pilares, Thiaguinho, Jota Quest e Nando Reis.

O que aconteceu com MC Daniel

Desde outubro, MC Daniel é alvo de críticas nas redes sociais após boatos de que não estaria arcando com as despesas de Rás, de dez meses, filho dele e de Lorena Maria. Nas últimas semanas, a influenciadora também divulgou prints que revelam uma suposta traição do cantor enquanto ela estava grávida.

A equipe jurídica do artista afirma que ele cumpre com todas as obrigações financeiras destinadas a Rás. Segundo a nota, as despesas mensais ultrapassam R$ 38 mil, incluindo o pagamento integral do aluguel do imóvel ocupado por Lorena e o filho, custos com profissionais de apoio, manutenção do plano de saúde e auxílio em outras despesas.

Por outro lado, Lorena diz que arca com as despesas de Rás desde o nascimento. Ela explicou que a casa onde mora com o filho foi alugada pelo cantor para que o casal vivesse junto e que há um contrato em vigor. "Se saio antes, é multa", escreveu.

Lorena também afirmou que, após o término, Daniel começou a arcar com o pagamento da babá há cerca de três meses. Segundo ela, foi a única despesa que ele passou a assumir diretamente. "Os R$ 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou pra família morar, junto com a babá que ele começou a pagar e é só isso", declarou.

A influenciadora disse ainda que chegou a enviar uma minuta de acordo extrajudicial solicitando apenas o apoio de um motorista e de um segurança, quando necessário, para o deslocamento do filho, mas que o pedido teria sido negado.

MC Daniel e Lorena namoraram por um ano e chegaram a ficar noivos. Rás nasceu em fevereiro e, cerca de cinco meses depois, o casal anunciou o fim da relação.