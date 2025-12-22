Filho de Viih Tube, de 1 ano, sofre queimadura e passa por cirurgia

Um acidente doméstico levou à internação de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, no último domingo, 22. O menino, de 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão após encostar no motor de um buggy e precisou passar por uma cirurgia às pressas.

De acordo com a influenciadora, Ravi foi submetido a uma cirurgia de desbridamento, procedimento indicado para a remoção da pele queimada e auxílio no processo de cicatrização. Viih compartilhou imagens da mão do caçula, que apresentava bolhas causadas pela queimadura.

O episódio teve um peso emocional maior para a família por uma coincidência lembrada pela própria ex-BBB. A internação ocorreu um dia depois de eles terem comemorado um ano da alta hospitalar de Ravi, que enfrentou complicações de saúde ainda recém-nascido, aos 15 dias de vida.

Viih também relembrou que precisou retornar ao mesmo centro cirúrgico que marcou aquele período delicado. "Voltei para aquele mesmo centro cirúrgico que um ano atrás me traumatizou", disse. Apesar do susto, ela afirmou ter vivido a situação de forma diferente desta vez.

A influenciadora ainda destacou o processo de ressignificação diante do ocorrido. "Hoje venho aqui com um filho saudável, bagunceiro, com apenas uma fatalidade. E eu consegui. Não surtei, não tive crises. Eu sei o que isso significa para mim", refletiu.