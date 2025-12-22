Marido de Isabel Veloso pede 'silêncio e empatia' após polêmica familiar; entenda

O marido da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas, divulgou no último domingo, 21, um comunicado por meio de sua equipe jurídica para rebater a exposição de um conflito familiar envolvendo parentes da influenciadora, que está internada na UTI em estado grave desde o dia 26 de novembro.

A manifestação ocorre após familiares do lado materno de Isabel tornarem públicas acusações contra Joelson Veloso, pai da influenciadora. No sábado, 20, eles relataram nas redes sociais um desentendimento relacionado à permanência de Miriam Kiekow, mãe de Isabel, em um apartamento onde estava hospedada enquanto acompanhava a internação da filha. Segundo os relatos, o imóvel pertenceria a parentes de Joelson, que teria solicitado que a ex-esposa deixasse o local.

A irmã de Isabel, Priscila Kiekow, afirmou que decidiu falar publicamente sobre o caso após o que classificou como um histórico de humilhações direcionadas à mãe. "Minha irmã está em estado grave na UTI, e minha mãe precisou pausar suas atividades de trabalho para acompanhá-la nesse momento tão delicado. Em meio a tudo isso, a situação se tornou ainda mais difícil quando, por decisão e pedido do pai da minha irmã, minha mãe precisou se retirar do apartamento onde estava hospedada, que pertencia a parentes dele", declarou.

Diante da repercussão, Lucas criticou a divulgação do conflito familiar em meio à internação da esposa. "Diante de informações e comentários que passaram a circular recentemente, venho a público esclarecer que questões de natureza estritamente privada e familiar estão sendo indevidamente expostas, em um momento extremamente delicado e inoportuno", afirmou no comunicado.

No texto, o marido da influenciadora também destacou a gravidade do estado de saúde da esposa e pediu respeito à situação. "A Isabel enfrenta uma luta pela vida, e, por respeito à sua história, à sua dignidade e à sua reputação, seu nome e o de sua família não deveriam ser utilizados ou associados a conflitos, desentendimentos ou versões parciais dos fatos."

Lucas ainda ressaltou que divergências familiares existem, mas não justificam exposições públicas, especialmente em um contexto de fragilidade extrema. "Eventuais divergências existem, como em qualquer relação humana, mas não autorizam exposições públicas, especialmente quando envolvem pessoas em situação de fragilidade extrema", declarou.

Ao final do comunicado, ele pediu "silêncio, empatia e humanidade" e afirmou que novas associações do nome dele ou de Isabel a discussões públicas não serão aceitas.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Na época, os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, ela passou por um transplante de medula.