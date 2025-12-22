Polícia Civil do Rio prende suspeito de envolvimento em assassinato de vereador de Magé

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 22, um homem suspeito de envolvimento no assassinato do vereador Silmar Braga (Progressistas), de Magé, ocorrido no dia 20 de janeiro de 2025.

Contra o suspeito, foi emitido um mandado de prisão temporária. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) segue investigando o caso para encontrar outros possíveis envolvidos no crime e para a obtenção de provas técnicas.

Braga foi executado a tiros ao sair de casa de manhã, no bairro Nova Marília, em Magé. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital municipal, onde acabou morrendo.

Braga, de 50 anos, era vereador em Magé desde 2008, tendo sido reeleito em 2012, 2016, 2020 e 2024. Na última eleição, ele declarou possuir apenas R$ 25 mil em espécie como bens. Nascido e crescido na cidade da Baixada Fluminense, ele deixou a esposa e três filhos.