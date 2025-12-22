Separação de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira repercute nas redes: 'Está doendo na gente'

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram, na manhã desta segunda-feira, 22, o fim do relacionamento, após cinco anos juntos. A informação foi divulgada pelos dois no Instagram e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, fãs lamentaram a separação. "Não faz isso com a gente, não. Se está doendo na gente, imagino em vocês", escreveu uma internauta. "Ver vocês me dava 1% de chance de acreditar no amor. Agora não acredito mais. Estou triste", disse outra. "Gente, ainda não é 1º de abril, parem com essa fake news. Agora estou sofrendo", comentou mais uma.

No X (antigo Twitter), o nome da atriz chegou ao topo dos assuntos mais comentados do dia. Internautas disseram não conseguir superar o fato de Paolla estar solteira e brincaram com a situação.

Anúncio do término

A atriz de 43 anos e o cantor de 44 comunicaram o término por meio de uma publicação no Instagram na manhã desta segunda, 22.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", diz a nota.

"Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", completa a publicação.

Paolla e Diogo começaram a namorar em 2021, após serem apresentados pelo cantor Mumuzinho. Entre viagens, encontros e registros do dia a dia, o ex-casal costumava compartilhar a rotina e declarações nas redes sociais.