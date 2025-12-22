Quais os nomes mais escolhidos pelos brasileiros para registrar filhos? Veja o ranking de 2025

O nome "Helena" é o campeão de registros no Brasil em 2025 pela segunda vez consecutiva.

Dados do levantamento feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne informações dos cartórios do País, mostram ainda que o nome "Ravi" ultrapassou o número de registros de "Miguel", que liderava o ranking no ano passado.

O levantamento leva em conta dados do Portal da Transparência do Registro Civil, que inclui informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Segundo as informações da Arpen-Brasil, foram registradas 28.271 crianças com nome de Helena em 2025. Ao longo da série histórica, cerca de 473 mil pessoas foram registradas com esse nome no País.

Antes de "Helena" chegar ao topo no ano passado, a última vez que um nome feminino havia liderado a lista foi em 2016, com "Maria Eduarda".

Em segundo lugar na preferência dos pais aparece o nome "Ravi", com 21.982 crianças registradas. Em terceiro vem "Miguel", com 21.654 registros.

"As escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras", afirma Devanir Garcia, presidente da Arpen-Brasil.

Veja abaixo o ranking dos nomes mais escolhidos em 2025:

Ranking nacional dos 10 nomes mais registrados em 2025:

1º Helena - 28.271

2º Ravi - 21.982

3º Miguel - 21.654

4º Maitê - 20.677

5º Cecilia - 20.378

6º Heitor - 17.751

7º Arthur - 17.514

8º Maria Cecilia - 16.889

9º Theo - 16.766

10º Aurora - 16.506

Ranking nacional dos 10 nomes femininos mais registrados em 2025:

1º Helena - 28.271

2º Maitê - 20.677

3º Cecilia - 20.378

4º Maria Cecilia - 16.889

5º Aurora - 16.506

6º Alice - 14.777

7º Laura - 14.487

8º Antonella - 10.436

9º Isis - 10.378

10º Heloisa - 9.703

Ranking nacional dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2025:

1º Ravi - 21.982

2º Miguel - 21.654

3º Heitor - 17.751

4º Arthur - 17.514

5º Theo - 16.766

6º Gael - 16.201

7º Bernardo - 15.395

8º Davi - 14.425

9º Noah - 14.182

10º Samuel - 14.021