Quais os nomes mais escolhidos pelos brasileiros para registrar filhos? Veja o ranking de 2025

O nome "Helena" é o campeão de registros no Brasil em 2025 pela segunda vez consecutiva.
Dados do levantamento feito pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que reúne informações dos cartórios do País, mostram ainda que o nome "Ravi" ultrapassou o número de registros de "Miguel", que liderava o ranking no ano passado.
O levantamento leva em conta dados do Portal da Transparência do Registro Civil, que inclui informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.
Segundo as informações da Arpen-Brasil, foram registradas 28.271 crianças com nome de Helena em 2025. Ao longo da série histórica, cerca de 473 mil pessoas foram registradas com esse nome no País.
Antes de "Helena" chegar ao topo no ano passado, a última vez que um nome feminino havia liderado a lista foi em 2016, com "Maria Eduarda".
Em segundo lugar na preferência dos pais aparece o nome "Ravi", com 21.982 crianças registradas. Em terceiro vem "Miguel", com 21.654 registros.
"As escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras", afirma Devanir Garcia, presidente da Arpen-Brasil.
Veja abaixo o ranking dos nomes mais escolhidos em 2025:
Ranking nacional dos 10 nomes mais registrados em 2025:
1º Helena - 28.271
2º Ravi - 21.982
3º Miguel - 21.654
4º Maitê - 20.677
5º Cecilia - 20.378
6º Heitor - 17.751
7º Arthur - 17.514
8º Maria Cecilia - 16.889
9º Theo - 16.766
10º Aurora - 16.506
Ranking nacional dos 10 nomes femininos mais registrados em 2025:
1º Helena - 28.271
2º Maitê - 20.677
3º Cecilia - 20.378
4º Maria Cecilia - 16.889
5º Aurora - 16.506
6º Alice - 14.777
7º Laura - 14.487
8º Antonella - 10.436
9º Isis - 10.378
10º Heloisa - 9.703
Ranking nacional dos 10 nomes masculinos mais registrados em 2025:
1º Ravi - 21.982
2º Miguel - 21.654
3º Heitor - 17.751
4º Arthur - 17.514
5º Theo - 16.766
6º Gael - 16.201
7º Bernardo - 15.395
8º Davi - 14.425
9º Noah - 14.182
10º Samuel - 14.021