Presos fogem de cadeia no interior de SP; dois seguem foragidos

Seis presos fugiram da Cadeia Pública de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, no domingo, 21. A fuga ocorreu após audiência de custódia, em que o juiz decide se um preso em flagrante deve continuar preso ou pode responder ao processo em liberdade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), quatro detentos foram recapturados na calçada da cadeia, mas dois seguem foragidos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Seccional de Americana como fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, e a Polícia Civil realiza diligências para localizar e recapturar os detentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um guarda municipal teria deixado a cela

destrancada, o que possibilitou a fuga. A perícia foi acionada para o local, e a 9ª Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil, sediada em Piracicaba, foi comunicada.

Ainda segundo a SSP, foi elaborado um Termo Circunstanciado, que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal para apurar o ocorrido.