Plano de fuga no Rio é frustrado após grupo que auxiliaria presos errar a penitenciária

Uma tentativa de fuga foi frustrada na madrugada de domingo, 21, no Rio de Janeiro, após um grupo que pretendia auxiliar presos errar de presídio, segundo informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

A ação de um policial penal impediu uma tentativa de ingresso de materiais ilícitos no Presídio Lemos Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste.

Segundo apuração preliminar, a tentativa tinha como alvo o Presídio Nelson Hungria, unidade vizinha, mas foi direcionada de forma equivocada pelo grupo ao Presídio Lemos de Brito.

"A ação foi flagrada pelo policial penal de plantão na guarita, que identificou a movimentação suspeita no perímetro externo da unidade e efetuou disparos, impedindo a ação criminosa e a aproximação dos envolvidos", disse a pasta.

Após a contenção, foi localizada uma bolsa deixada no local, onde foram apreendidos quatro discos de maquita, objetos utilizados para corte de estruturas metálicas. "Também foi constatado que uma corrente havia sido parcialmente serrada", afirmou a secretaria.

"A ação tinha como objetivo auxiliar presos custodiados no Presídio Nelson Hungria, onde quatro deles chegaram a iniciar o corte de grades. Os envolvidos já foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima Bangu 1", afirmou a secretaria.

Em razão do ocorrido, as visitas ao Presídio Nelson Hungria foram suspensas no domingo.