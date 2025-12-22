Livro da principal acusadora de Jeffrey Epstein vende mais de 1 milhão de exemplares

Alerta: o texto abaixo trata de temas como abuso de substâncias, dependência química e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

O livro de memórias póstumo de Virginia Roberts Guiffre, uma das acusadoras mais conhecidas de Jeffrey Epstein, vendeu 1 milhão de exemplares em todo o mundo dois meses após seu lançamento.

A obra Garota de Ninguém: Uma História de Sobrevivência Ao Abuso e de Luta Por Justiça, escrita em colaboração com a jornalista Amy Wallace, traz as memórias da mulher que teve a coragem de enfrentar a rede de abuso sexual criada por Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Segundo a editora da obra nos Estados Unidos, Alfred A. Knopf, mais da metade das vendas do livro aconteceram no país norte-americano. O livro, lançado no início de outubro, está agora em sua décima edição, após uma tiragem inicial de 70.000 exemplares. Por aqui, Garota de Ninguém será publicado em março pela Objetiva.

Giuffre era advogada e foi vítima de tráfico de pessoas do financista americano Jeffrey Epstein quando era adolescente. Ela ajudou ainda a reacender as críticas ao ex-príncipe Andrew, com quem alegou ter tido relações sexuais quando tinha 17 anos.

Com seu depoimento, Virginia intensificou os pedidos para que o Departamento de Justiça libere seus arquivos sobre Epstein, que se suicidou na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual.

Guiffre cometeu suicídio na Austrália em abril, aos 41 anos.

"Este é um momento agridoce para nós", disse a família de Guiffre em um comunicado divulgado pela AP. "Estamos imensamente orgulhosos de nossa irmã e do impacto que ela continua a ter no mundo".

Na última sexta-feira, 12, deputados democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos divulgaram 19 imagens pertencentes ao espólio de Jeffrey Epstein, que incluem imagens do ex-presidente Donald Trump, do ex-presidente Bill Clinton e do príncipe Andrew.

