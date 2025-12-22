Ladrões de jet ski assaltam casal de caiaque no litoral de SP

Um casal que fazia um passeio de caiaque foi assaltado por dois ladrões em uma moto aquática no mar de São Vicente, no litoral de São Paulo. O assalto ocorreu na Praia dos Milionários, em São Vicente.

De acordo com a Prefeitura Municipal de São Vicente, a ocorrência deste domingo, 21, foi atendida pela Polícia Militar. O Estadão apurou que os ladrões fugiram com as alianças avaliadas em R$ 17 mil.

O poder municipal afirma que a Guarda Civil Municipal (GCM) realizou uma fiscalização nas marinas da cidade, em parceria com a Capitania dos Portos, e intensificou a fiscalização da orla nesta segunda-feira. Até agora, ninguém foi preso.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP) foi procurada, mas ainda não se manifestou.

O assalto foi registrado por banhistas. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a abordagem dos criminosos dentro da água. Dois homens se aproximam do casal utilizando um jet ski.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo Estadão, um dos assaltantes chegou a agredir a vítima com o remo do caiaque. A ação dura poucos segundos. Nas proximidades, diversas crianças estão brincando no mar.

O vídeo mostra o momento que a dupla acelera e se afasta do casal. Logo depois, os ladrões abandonam os remos que haviam roubado do casal e atira os objetos no mar.

O prefeito de São Vicente, Kayo Amado (Podemos), afirmou ter enviado ofício ao comando do CPI6 da Polícia Militar solicitando apoio marítimo de embarcações do Batalhão de Ações Especiais (Baep), além de apoio com maior frequência da Marinha do Brasil na orla da Cidade.