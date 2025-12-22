'A Odisseia', novo filme de Christopher Nolan, ganha primeiro trailer; veja

A Universal Pictures divulgou nesta segunda-feira, 22, o primeiro trailer do filme do filme A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan.

Com 1 minuto e 48 segundos de duração, o trailer traz as primeiras cenas do filme, com a presença de Odisseu, do cavalo de Tróia, entre outras.

O poema épico de Homero chegará aos cinemas no dia 16 de julho de 2026.

Entre os atores que participam do filme estão Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Charlize Theron.

Essa é a primeira vez que Nolan adapta para o cinema um filme com deuses. O último longa do diretor foi Oppenheimer, de 2023, indicado a 13 categorias no Oscar e vencedor de sete.

A história contada em A Odisseia já foi adaptada para o cinema anteriormente. Entre os filmes mais famosos que abordam o universo estão Ulysses, de Mario Camerini, Tróia, de Wolfgang Petersen, e O Retorno, de Uberto Pasolini.