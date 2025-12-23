Família celebra 'aniversário'

A família também decidiu viajar hoje, no período da tarde, para evitar riscos. "Vamos celebrar como se estivéssemos comemorando mais um ano de vida dela junto com o Natal. Será um momento de felicidade e muito agradecimento a Deus por permitir que a história da nossa vida tivesse continuidade", disse Dayse.

Além da ceia, a mãe disse que levará um bolo para celebrar o "novo aniversário" da filha. "Vamos cantar parabéns para ela. Foi muito guerreira, e Deus deu a ela uma nova chance de vida. A Juju voltou para a nossa felicidade", comemorou.