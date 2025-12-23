Natal de Juju será comemorado de forma especial

No dia do crime, Juliana, os pais, o irmão e a namorada dele seguiam de Belford Roxo, na Baixada, para a casa da irmã, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, onde fariam a ceia de Natal. Neste ano, a comemoração será no mesmo local. Porém, Juliana decidiu viajar dias antes para evitar a estrada na véspera do festejo.

A mãe da jovem, Dayse Rangel, disse que a celebração será especial, marcada pela superação da filha. "Este ano já está sendo diferente do ano passado. Diante dos traumas da Juju e dos nossos também, resolvemos passar novamente o Natal na casa da minha filha. Desta vez, a Juju foi dias antes, porque não quis viajar no dia 24, como aconteceu no ano passado. As lembranças daquele dia são eternas. Estamos fazendo de tudo para que ela fique feliz", contou.