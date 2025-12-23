'Lutei para sobreviver', diz jovem baleada pela PRF

Quase um ano depois da tragédia que mudou completamente sua vida, na véspera do Natal de 2024, a jovem Juliana Leite Rangel, de 27 anos, vai comemorar a data em dobro. Além da celebração natalina, ela festeja o milagre de ter sobrevivido após ser atingida por um tiro no crânio disparado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias.

Em entrevista ao MEIA HORA,

Juliana disse que a recuperação tem sido lenta e que o desafio é voltar a andar. Com o tiro, ela perdeu o equilíbrio e depende de apoio para se locomover. Ela morava sozinha e trabalhava como agente comunitária. Hoje, vive com os pais para ter ajuda durante o processo de reabilitação.

"Minha recuperação tem sido lenta, mas boa, como meus médicos dizem. É um trabalho de formiguinha. Meu maior desafio tem sido voltar a andar normalmente, porque ainda tenho muita dificuldade de equilíbrio. Só ando acompanhada e preciso me apoiar em alguém", relata a jovem.