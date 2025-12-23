ASSINE JÁ!
'Lutei para sobreviver', diz jovem baleada pela PRF

Juliana Leite, 27 anos, foi atingida no crânio na véspera do Natal do ano passado

Juliana Leite se recupera lentamente após tiro no crânio. Ela festejará novo aniversário no Natal
Quase um ano depois da tragédia que mudou completamente sua vida, na véspera do Natal de 2024, a jovem Juliana Leite Rangel, de 27 anos, vai comemorar a data em dobro. Além da celebração natalina, ela festeja o milagre de ter sobrevivido após ser atingida por um tiro no crânio disparado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias.

Em entrevista ao MEIA HORA,
Juliana disse que a recuperação tem sido lenta e que o desafio é voltar a andar. Com o tiro, ela perdeu o equilíbrio e depende de apoio para se locomover. Ela morava sozinha e trabalhava como agente comunitária. Hoje, vive com os pais para ter ajuda durante o processo de reabilitação.

"Minha recuperação tem sido lenta, mas boa, como meus médicos dizem. É um trabalho de formiguinha. Meu maior desafio tem sido voltar a andar normalmente, porque ainda tenho muita dificuldade de equilíbrio. Só ando acompanhada e preciso me apoiar em alguém", relata a jovem.

