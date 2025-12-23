Cariocas se empolgam para as compras de Natal

Se reunir a família na noite de 24 de dezembro é uma tradição, o que dizer de ir ao Mercadão de Madureira nos últimos dias que antecedem a data, seja para comprar presentes ou até mesmo itens para a própria ceia de Natal? Ontem, como de hábito, milhares de cariocas foram ao centro comercial, sem medo de filas, espera e calor. Tudo em nome do espírito natalino.

Até porque nem só de perrengue se faz a jornada de compras pelo Mercadão, que, segundo os clientes, oferece vantagens que não se encontra em qualquer lugar: um vasto leque de opções de produtos, com lojas para todos os gostos e necessidades, e custos que não maltratam o bolso.

A pedagoga Deborah Monteiro, de 27 anos, disse que vai ao centro comercial todos os anos neste período e contou o motivo: "por ter muita variedade e os melhores preços. Compro tudo, desde os descartáveis aos presentes".

Marcos Maia, 38 anos, elege as mesmas razões ao justificar a disposição para percorrer os corredores do complexo de lojas em meio à multidão: "Literalmente, não tem como todo ano não passar pelo Mercadão. Pela variedade de opções de coisas que tem aqui. Desde os itens espirituais, os presentes, coisas para casa... Enfim, a variedade é grande. E os preços também são bons", afirmou Marcos.

