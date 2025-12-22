Renata Fan se emociona ao falar de morte do pai: 'Tudo muito intenso, muito rápido'

A apresentadora Renata Fan, de 48 anos, se emocionou no programa Jogo Aberto desta segunda-feira, 22, ao homenagear o pai, Paulo Fan - que morreu no sábado, 20, aos 76 anos. "Foi tudo muito intenso, muito rápido, muito doloroso", relatou.

Ao fim do programa esportivo da Band TV, Renata mostrou uma fotografia do pai no telão. Então, falou das lições que aprendeu com genitor: valorização da família unida e dedicação ao trabalho até o fim.

Por isso, decidiu trabalhar nesta semana mesmo após a perda do pai. "Ele me ensinou que trabalho, quando a gente está em um grupo, em um time, a gente leva até o final. E foi o que fiz hoje, estando aqui", explicou.

O enterro ocorreu em Santo Ângelo, nas Missões, no interior do Rio Grande do Sul. O município é terra natal da apresentadora e onde seu pai morou durante toda a vida.

Paulo Fan foi médico veterinário, advogado e radialista. Deixou a esposa, Ana (com quem esteve por 55 anos), dois filhos (Renata e Rafael Fan), dois netos, nora e genro (o automobilista Átila Abreu, companheiro da apresentadora).

No programa, Renata contou que a morte do pai foi inesperada. "Ele não estava em processo de uma doença tão séria aparentemente", completou.

A apresentadora ainda lamentou a distância e não ter convivido mais com a família. "Queria ter dito mais vezes 'eu te amo', queria ter estado mais perto, e nem sempre foi possível. Mas o que fica é o melhor da vida. Eu vou te encontrar em outro lugar", disse.

Também disse que, assim como ela, o pai também era um grande torcedor do Internacional. E que, principalmente por ele, temeu que o time gaúcho fosse rebaixado pela segunda vez neste ano (o que não ocorreu após vitória e resultados paralelos na última rodada do Campeonato Brasileiro).

"O choro mais difícil não é o que é mostrado: é o que fica dentro da gente, é o que reparte tudo o que temos. Pai, você cumpriu a sua missão com tanto louvor, dignidade, amor e generosidade. Para toda a eternidade, vou ser sua maior fã sempre. Eu vou levar você e os seus ensinamentos sempre", disse.