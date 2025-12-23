Morre Ieda Maria Vargas, 1ª Miss Universo do Brasil, aos 80 anos

Primeira brasileira a vencer o Miss Universo, Ieda Maria Vargas morreu na segunda-feira, 22, aos 80 anos, em Gramado, na Serra Gaúcha, onde vivia há anos.

Ieda trouxe o título inédito ao Brasil em 21 de julho de 1963, em Miami, nos Estados Unidos. De volta do concurso internacional de beleza, foi recebida pelo então presidente da República, João Goulart, em Brasília, onde também desfilou em carro do Corpo de Bombeiros.

Também foi recebida por multidões em Belém, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, sua cidade natal. Tornou-se uma celebridade à época e, até os dias de hoje, era reverenciada no Rio Grande do Sul.

O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSD), disse, em rede social, que Ieda "levou o nome do Rio Grande do Sul ao mundo". "Também reconhecida entre os '20 Gaúchos que Marcaram o Século 20' em votação popular, sua trajetória permanece como referência para várias gerações. Minha solidariedade aos filhos, netos, familiares e a todos que acompanharam e admiraram sua história", afirmou.

Em nota veiculada nas redes sociais, a família de Ieda agradeceu o apoio dos admiradores.

"Neste momento de imensa dor, agradecemos todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas", diz nota veiculada pela família. "Ieda foi uma mulher de luz, que marcou a história e a vida de muitas pessoas, deixando um legado de amor, alegria e inspiração", completou. "Estamos profundamente tristes com sua partida, mas confortados na certeza de que agora ela descansa na Casa do Pai, em paz, envolta pelo amor de Deus. A família informa que, oportunamente, divulgará detalhes sobre as despedidas e homenagens", encerra a nota.