Mulher atropelada e arrastada em São Paulo passa por nova cirurgia de amputação

Tainara Souza Santos, de 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na zona norte de São Paulo, passou por uma nova cirurgia de amputação. A informação foi divulgada pela mãe, Lúcia Aparecida, em publicação nas redes sociais.

O procedimento foi realizado na segunda-feira, 22, e incluiu uma nova amputação na região da coxa, necessária para a reconstrução dos glúteos.

Segundo a família, Tainara também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica de reparação.

"De todas as cirurgias que ela já fez, essa será a mais desafiadora para os médicos", disse a mãe. O estado de saúde de Tainara permanece instável.

O atropelamento aconteceu em 29 de novembro. A mulher foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao hospital em estado grave. Em decorrência dos ferimentos, ela teve que amputar as duas pernas.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como responsável pelo crime, tornou-se virou réu por tentativa de homicídio e feminicídio.

De acordo com as investigações e com advogados que acompanham o caso, ele teria mantido um relacionamento anterior com a vítima e, ao vê-la com outro homem em um bar, avançou com o veículo contra ela.

A defesa tem afirmado que ele é réu confesso, mas nega envolvimento com Tainara.