Policial é baleado em tentativa de assalto na zona leste de São Paulo

Um policial militar foi baleado na região da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 22. A tentativa de assalto aconteceu enquanto o veículo estava estacionado.

O PM estava dentro do carro, em frente a um condomínio, quando um dos assaltantes fez o disparo. A ação foi registrada por câmeras de segurança do local.

O vídeo mostra o veículo sendo cercado por duas motocicletas e três assaltantes podem ser vistos. Um deles vai até a porta do passageiro e impede que o policial deixe o carro.

Na porta do motorista, um dos assaltantes aponta uma arma para dentro do veículo e dispara. Os três deixam a cena e o policial consegue abrir a porta, caindo na calçada, desacordado.

Pouco depois, ele consegue pedir por ajuda e recebe auxílio de um homem que sai do condomínio.

Dados da câmera de segurança mostram que a ação aconteceu pouco depois das 16 horas.

Outros vídeos filmados por locais mostram o agente recebendo socorro por meio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.

Estado grave

A Polícia Militar informa que a vítima é um policial aposentado, sargento da reserva. O PM baleado foi atendido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levado pelo Águia 12 até o Hospital das Clínicas.

Não há atualização sobre o estado de saúde atual da vítima. O boletim de ocorrência foi registrado no 42º Distrito, no Parque São Lucas.

Mais vítimas

Durante a ocorrência, as viaturas que foram até o local receberam informações de que os mesmos assaltantes fizeram outra abordagem, pouco antes de balearem o PM.

No roubo anterior, os assaltantes levaram celular e aliança da vítima, que estava em uma Mercedes-Benz.

