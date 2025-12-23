Empresário de gigante de máquinas agrícolas, vice-prefeito no RS é resgatado de sequestro

O empresário e vice-prefeito de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, Gilson Lari Trennepohl (PL) foi resgatado pela Brigada Militar e pela Polícia Civil gaúcha na madrugada da segunda-feira, 22, após 48 horas mantido em cativeiro por sequestradores.

O político é proprietário da Stara, uma das maiores empresas de máquinas agrícolas da América Latina, onde exerce o cargo de presidente do Conselho Administrativo.

Ele está em seu segundo mandado no cargo de vice-prefeito ao lado do prefeito Gilson dos Santos (PL).

Trennepohl, de 65 anos, foi encontrado em segurança, encaminhado ao hospital da região e passa bem.

O seu resgate aconteceu após um cerco policial em uma área de mata no município de Marau, indicada como possível local do cativeiro.

Um dos sequestradores foi identificado ao tentar deixar o local. A Brigada prendeu um dos envolvidos e as forças locais realizam busca para prender outro suspeito de envolvimento no crime.