Espécie de raposa que inspirou personagem de 'Zootopia' chega ao Zoológico de SP

O Zoológico de São Paulo tem novos moradores. Nesta semana, o local recebeu quatro fenecos, espécie também conhecida como "raposinha-do-deserto", que ficou famosa por inspirar dois personagens da cultura pop: Finnick, do filme Zootopia (cuja sequência está nos cinemas), e Fennekin, da franquia Pokémon.

O feneco é considerado o menor canídeo do planeta. Costuma medir cerca de 20 centímetros e pesar 1,5 quilo. Ele se destaca pelas orelhas pontudas, que podem chegar a 15 cm. O Zoológico de São Paulo agora é o único local da América do Sul a abrigar a espécie - são três fêmeas e um macho.

A raposinha é nativa do Deserto do Saara e de regiões áridas do Norte da África. Segundo o zoológico, os novos moradores foram transferidos de avião de um centro de reprodução da vida selvagem da África do Sul.

Acostumada com o calor, a espécie tem hábitos noturnos, audição aguçada e se alimenta de insetos, pequenos vertebrados e vegetais.

Casal de hienas também chegou ao Zoo

Um casal de hienas-malhadas de pouco mais de um ano de idade também chegou ao Zoológico de São Paulo nesta semana. A espécie também ficou famosa após virar personagem da animação O Rei Leão, da Disney. Elas também são conhecidas pela vocalização, semelhante a uma risada.

As hienas habitam principalmente a África, mas também podem ser encontradas em locais da Ásia, em savanas, florestas e regiões semiáridas. Elas são grandes predadoras no mundo selvagem, com uma das mordidas mais potentes entre os mamíferos.

Segundo o Zoológico de São Paulo, todos os animais recém-chegados farão parte do programa de reprodução e serão embaixadores de educação da instituição.

Como ver os fenecos e as hienas?

Onde: Av. Miguel Estéfano, 4.241, na Água Funda, zona sul da capital

Quando: aberto todos os dias, das 8h30 às 17h30 (visitação até às 18h30)

Quanto: até o dia 5 de janeiro, o Zoo de São Paulo está em promoção, com ingressos avulsos antecipados por R$49,95. O valor no dia é de R$ 99,90.