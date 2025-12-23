Passageiros relatam falta de ônibus em algumas regiões devido a greve de motoristas

Ao DIA, o pintor Arsênio de Souza, de 65 anos, contou que saiu de Bangu, Zona Oeste, para uma consulta cardiológica no Humaitá, na Zona Sul, e se surpreendeu ao descobrir sobre a greve já no ponto do ônibus da linha 309 (Central x Alvorada), na Central.



“Eu não sabia. Um rapaz que me falou que está em greve desde ontem, fui pego de surpresa. Minha consulta está marcada para hoje, vou chegar lá e explicar que não deu para chegar no horário marcado. Mas vou chegar tarde”, disse.



A funcionária de comércio Carmen Regina, de 50 anos, perdeu o dia de trabalho por causa da falta de ônibus. “Falaram que até tem um em Botafogo, mas ainda vai demorar muito para chegar. Liguei para o patrão e vou ter que voltar para casa. Agora só sexta-feira”, relatou.



Revoltado, o aposentado Celso Emílio, de 75 anos, que também tinha consulta marcada no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá, questionou o motivo de não aproveitar outros carros para suprir as linhas paralisadas.



“Tem muito ônibus que pode colocar no lugar do 309. Eles não colocam porque não querem. Estão cansados de tirar de um lado e colocar de outro. Carro tem um monte. Tenho médico marcado, perdi a consulta, mas ainda vou tentar chegar para ver se ainda consigo ser atendido”, afirmou.

No ponto final da linha 309 (Central x Alvorada), no Centro do Rio, uma equipe do DIA flagrou um ônibus, que não é da Viação Real, em mau estado de conservação, com pneus gastos e buraco no teto, fazendo o trajeto da linha.



Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) disse que a paralisação foi finalizada. O Sindicato dos Rodoviários, no entanto, negou a informação e afirmou que o vice-presidente, José Carlos Sacramento, ainda está na Viação Real para negociar o fim da greve. Os trabalhadores protestam pelo não pagamento de salários, ticket alimentação, FGTS, além de férias.



Segundo o vice-presidente do sindicato, 13 ônibus saíram da garagem da Viação Real na manhã desta terça-feira (23). No entanto, um carro quebrou e retornou para a garagem. No momento, 12 coletivos estão circulando, sendo dois na linha 309 (Central x Alvorada).

*Colaborou: Reginaldo Pimenta