Lady Gaga estreia filme-concerto de 'Harlequin' na véspera de Natal

Lady Gaga anunciou que o filme-concerto Lady Gaga in Harlequin Live - One Night Only estreia na véspera de Natal, dia 24, às 21h (horário de Brasília), com exibição gratuita em seu canal oficial no YouTube. A informação foi divulgada pela própria artista em publicação no Instagram na segunda-feira, 22.

Segundo a revista Variety, o filme deriva de uma apresentação quase secreta realizada no Belasco Theatre, no centro de Los Angeles, em 30 de setembro de 2024, durante a madrugada. À época, cerca de mil pessoas assistiram à execução integral do álbum Harlequin, lançado no fim do ano passado.

Foi a única vez em que Lady Gaga cantou ao vivo as músicas de Harlequin, álbum lançado como complemento da trilha do filme Coringa: Delírio a Dois, que chegou aos cinemas em outubro de 2024.

Em recente entrevista à Variety, Gaga explicou que a decisão de segurar o lançamento foi estratégica. "Quando vimos as imagens pela primeira vez, sentimos que ainda não era o momento certo. Queríamos deixar que a história daquela noite crescesse entre os fãs até parecer o tempo ideal", afirmou.

Para ela, liberar o filme no Natal tem um simbolismo especial: "É um projeto um pouco rebelde. E, dentro do espírito de Harlequin, o Natal é o momento perfeito para isso".

Gravado em um clima intimista e teatral, o show apresenta arranjos enxutos e intensos de clássicos como That's Entertainment, That's Life e When the Saints Go Marching In, além de faixas originais do álbum.