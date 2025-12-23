Confira o que abre e fecha na rede estadual de saúde de São Paulo neste fim de ano

Os serviços da rede estadual de saúde de São Paulo terão alterações no funcionamento durante o Natal e o Ano Novo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Os hospitais de gestão estadual manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, setores de internação e centros cirúrgicos.

Já os demais estabelecimentos da rede, como os postos da Fundação Pró-Sangue, funcionarão com horários reduzidos a partir desta quarta-feira, 24. Confira abaixo a programação.

Quarta-feira, 24

Na véspera de Natal, os postos da Fundação Pró-Sangue no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e em Barueri estarão fechados. As unidades das Clínicas, de Osasco e do Conjunto Hospitalar do Mandaqui funcionarão das 8h às 13h.

Quinta-feira, 25

No dia de Natal, todos postos da Fundação Pró-Sangue e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) permanecerão fechados. As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FMEs) e dos Núcleos de Assistência Farmacêutica (NAFs) também não terão expediente.

Sexta-feira, 26

Não haverá atendimento nas unidades da Fundação Pró-Sangue no Dante e em Barueri. Já os postos das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 16h.

Sábado, 27

Não haverá atendimento nos postos da Fundação Pró-Sangue do Dante, do Mandaqui e de Barueri. As unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h.

Quarta-feira, 31

Na véspera de Ano Novo, o funcionamento será o mesmo da véspera de Natal. Os postos do Dante e de Barueri permanecerão fechados, enquanto as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui atenderão das 8h às 13h.

Quinta-feira, 1º

No feriado de Ano Novo, todos os postos da Fundação Pró-Sangue e os AMEs estarão fechados.

Sexta-feira, 2

Estarão fechadas as unidades da Fundação Pró-Sangue do Dante e de Barueri, e abertas das 8h às 16h as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui.

Sábado, 3

Os postos da Fundação Pró-Sangue no Dante, no Mandaqui e em Barueri não terão atendimento. As unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h.