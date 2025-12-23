Confira o que abre e fecha na rede estadual de saúde de São Paulo neste fim de ano

Os serviços da rede estadual de saúde de São Paulo terão alterações no funcionamento durante o Natal e o Ano Novo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Os hospitais de gestão estadual manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, setores de internação e centros cirúrgicos.
Já os demais estabelecimentos da rede, como os postos da Fundação Pró-Sangue, funcionarão com horários reduzidos a partir desta quarta-feira, 24. Confira abaixo a programação.
Quarta-feira, 24
Na véspera de Natal, os postos da Fundação Pró-Sangue no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e em Barueri estarão fechados. As unidades das Clínicas, de Osasco e do Conjunto Hospitalar do Mandaqui funcionarão das 8h às 13h.
Quinta-feira, 25
No dia de Natal, todos postos da Fundação Pró-Sangue e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) permanecerão fechados. As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FMEs) e dos Núcleos de Assistência Farmacêutica (NAFs) também não terão expediente.
Sexta-feira, 26
Não haverá atendimento nas unidades da Fundação Pró-Sangue no Dante e em Barueri. Já os postos das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui funcionarão das 8h às 16h.
Sábado, 27
Não haverá atendimento nos postos da Fundação Pró-Sangue do Dante, do Mandaqui e de Barueri. As unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h.
Quarta-feira, 31
Na véspera de Ano Novo, o funcionamento será o mesmo da véspera de Natal. Os postos do Dante e de Barueri permanecerão fechados, enquanto as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui atenderão das 8h às 13h.
Quinta-feira, 1º
No feriado de Ano Novo, todos os postos da Fundação Pró-Sangue e os AMEs estarão fechados.
Sexta-feira, 2
Estarão fechadas as unidades da Fundação Pró-Sangue do Dante e de Barueri, e abertas das 8h às 16h as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui.
Sábado, 3
Os postos da Fundação Pró-Sangue no Dante, no Mandaqui e em Barueri não terão atendimento. As unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h.
Mais informações sobre os postos da Pró-Sangue podem ser consultadas neste link. Já os detalhes sobre o funcionamento dos AMEs e das farmácias em todo o Estado estão aqui.