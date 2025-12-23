Foto de Marília Mendonça ao lado de copiloto de avião antes da queda é redescoberta e viraliza

Uma foto de Marília Mendonça (1995-2021) no dia da queda de avião que causou sua morte e de outras quatro pessoas foi redescoberta e está viralizando na internet. Na imagem, a cantora aparece ao lado de Tarciso Pessoa Viana, que era copiloto da aeronave e também morreu no acidente.

A imagem faz parte de um vídeo publicado por Nagila do Vale, irmã do piloto, em novembro de 2024, mas somente agora foi resgatada por fãs da artista. Marília aparece com o conjunto quadriculado que estava vestindo no dia da queda, de óculos escuros e sorrindo para a foto, já dentro do avião.

"Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente", escreveu Nagila no post em que presta homenagem ao irmão. Ele tinha 37 anos quando morreu e deixou dois filhos e a mulher, que estava grávida na época. Já Marília tinha 26 anos e deixou um filho, Léo, que hoje tem 6 anos.

O acidente ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, quando o avião de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, caiu em uma cachoeira próxima ao município de Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, após se chocar contra uma torre de transmissão.

O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília teria uma apresentação à noite. Também morreram o produtor Henrique Ribeiro, o tio de Marília e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, e o piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior.

Em 2023, um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que a aeronave não tinha problemas técnicos e descartou um possível mal súbito dos tripulantes. Segundo os delegados, a tripulação não respeitou os procedimentos de segurança na condução do avião e saiu da zona de proteção da rota.