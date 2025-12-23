Tarcísio: Rodoanel atrasou por misto de incompetência, falta de planejamento e corrupção

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a justificar o atraso da entrega do trecho norte da Rodoanel com o argumento da corrupção e da Lava Jato nesta terça-feira, 23.

Em coletiva de imprensa após entrega do Piscinão Jaboticabal no Grande ABC Paulista, Tarcísio afirmou que as investigações da Lava Jato atingiram o Rodoanel e diversas outras obras, alvo de sucessivas denúncias de corrupção "amplamente noticiadas pela imprensa", e que esse contexto acabou provocando atrasos na execução dos projetos.

"O misto de incompetência, falta de planejamento e corrupção", disse o governador. "Corrupção que é o grande mal que assola o Brasil, a grande chaga do Brasil, e que a gente combate com todo vigor."

O chefe do Executivo paulista afirmou ainda que a retomada exigiu um elevado grau de retrabalho, já que o abandono das obras gerou a necessidade de recomposições extensas, incluindo a reconstrução de túneis que haviam colapsado. Segundo ele, o processo representou um grande desafio de geotecnia e engenharia, com intervenções para garantir a integridade das estruturas, como a execução de túneis falsos.

Tarcísio garantiu que a entrega do segundo trecho será feita no segundo semestre de 2026.

Na inauguração realizada na segunda-feira, 22, o chefe do Executivo paulista trocou farpas durante discurso com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Aloizio Mercadante, que foi vaiado pelos apoiadores de Tarcísio. Em sua fala, o governador exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro e relembrou sua participação enquanto ministro da Infraestrutura.