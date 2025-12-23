Estrela de 'O Grinch', Taylor Momsen veste figurino original do filme após 25 anos

Taylor Momsen, que ficou conhecida aos 7 anos ao interpretar Cindy Lou Who em O Grinch (2000), surpreendeu os fãs ao vestir novamente o figurino original do filme 25 anos depois. O momento foi compartilhado pela atriz e cantora em seu perfil no Instagram na segunda-feira, 22.
"Sim… esse é o meu verdadeiro figurino de Cindy do filme O Grinch. 25 anos depois… ainda serve (mais ou menos). Que Natal surreal", escreveu ela na legenda da publicação.
A cena foi registrada em vídeo. Para vestir o icônico traje verde da personagem, Taylor precisou de ajuda. A peça, que não fechou nas costas, acabou ganhando adaptações e a artista aproveitou para produzir um ensaio fotográfico com temática natalina usando o figurino.
Além do papel em O Grinch, Taylor Momsen também ficou conhecida por interpretar Jenny Humphrey na série Gossip Girl. Ela deixou a produção na metade da quarta temporada para se dedicar integralmente à carreira musical à frente da banda The Pretty Reckless. Atualmente, segue como vocalista do grupo e tem apresentações marcadas no Brasil entre fevereiro e março de 2026, quando abrirá os shows do AC/DC no País.