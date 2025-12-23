Grátis! Réveillon Gospel no Maracanã terá Aline Barros e Luciano Camargo

Rio - O Maracanã vai abrir suas portas para uma festa de Ano Novo. Pela primeira vez, o estádio recebe o Réveillon Gospel, marcado para o dia 31 de dezembro, com expectativa de público superior a 50 mil pessoas. O evento oferece entrada gratuita, mediante inscrição prévia no MaraViraRio.
A programação reúne nomes de peso da música gospel brasileira, como Aline Barros, Fernandinho, Maria Marçal, Luciano Camargo e Davi Sacer. A noite ainda terá apresentação de Yudi Tamashiro, que assume o palco como mestre de cerimônias, conduzindo a celebração com mensagens de fé e esperança.
O Réveillon MaraViraRio é organizado pelo pastor Josué Valandro e pretende oferecer uma alternativa para quem busca começar o ano em um ambiente de reflexão, união e música. Além dos shows, o público terá à disposição diversas opções de alimentação e bebida dentro da estrutura do estádio. Os portões abrem às 15h e o evento começa às 18h, com encerramento previsto para 0h30.
Serviço
A programação reúne nomes de peso da música gospel brasileira, como Aline Barros, Fernandinho, Maria Marçal, Luciano Camargo e Davi Sacer. A noite ainda terá apresentação de Yudi Tamashiro, que assume o palco como mestre de cerimônias, conduzindo a celebração com mensagens de fé e esperança.
O Réveillon MaraViraRio é organizado pelo pastor Josué Valandro e pretende oferecer uma alternativa para quem busca começar o ano em um ambiente de reflexão, união e música. Além dos shows, o público terá à disposição diversas opções de alimentação e bebida dentro da estrutura do estádio. Os portões abrem às 15h e o evento começa às 18h, com encerramento previsto para 0h30.
Serviço
31 de dezembro
Abertura dos portões: 15h
Início: 18h
Encerramento: 0h30
Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Endereço: Rua Professor Eurico Rabelo, s/n, Rio de Janeiro/RJ
Valor: Grátis, mediante inscrição no "@MaraViraRio"
Abertura dos portões: 15h
Início: 18h
Encerramento: 0h30
Local: Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)
Endereço: Rua Professor Eurico Rabelo, s/n, Rio de Janeiro/RJ
Valor: Grátis, mediante inscrição no "@MaraViraRio"