SP tem máxima acima de 30ºC e pode ter recorde na véspera do Natal; veja quando calor dá trégua

A semana tem sido marcada por temperaturas acima dos 30ºC na cidade de São Paulo, com chance de recorde de calor na quarta-feira, 24, véspera do Natal, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. O verão começou no Brasil no domingo, 21, e vai até 20 de março de 2026.

De acordo com a Climatempo, os próximos dias também devem ser de menos chuva e tempo seco na capital paulista.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a maior temperatura registrada em São Paulo em 2025 foi de 35,1°C, em 6 de outubro. A expectativa para a véspera de Natal é de que a temperatura se aproxime de 35°C, o que pode igualar ou até superar o recorde deste ano.

Conforme a previsão do tempo, a atuação da alta pressão atmosférica reduz a nebulosidade e a frequência das chuvas, permitindo longos períodos de sol forte.

"As temperaturas sobem acima do normal, com máximas elevadas em toda a região, especialmente na véspera do Natal. O calor é mais intenso durante a tarde, com sensação de abafamento e baixo risco de precipitações", afirma a Climatempo.

Segundo a porta-voz da empresa Tempo Ok, Maria Clara Sassaki, o Natal deve ser marcado por bastante calor no Estado de São Paulo, tanto na quarta-feira, véspera, quanto na quinta-feira, 25. A previsão da Tempo OK também indica temperaturas de até 35ºC na capital paulista, com marcas ainda mais altas no litoral.

Temperaturas mais amenas

A Meteoblue, também especializada na previsão do tempo, acrescenta que as chuvas devem retornar mais fortes a partir de domingo, 28, na cidade de São Paulo.

A máxima deve persistir acima dos 30ºC ao menos até segunda-feira, 29. Já a partir de terça-feira, 30, as temperaturas começam a cair, atingindo 24ºC no dia 5 de janeiro de 2026.