Como um plano de fuga foi frustrado em presídio do Rio de Janeiro

Uma tentativa de fuga de presos no Rio de Janeiro foi frustrada na madrugada de domingo, 21, quando o grupo que planejava ajudar os detentos errou o presídio, conforme informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Como tentativa de fuga de presos foi frustrada?

O objetivo do grupo era auxiliar presos custodiados no Presídio Nelson Hungria, onde quatro deles chegaram a iniciar o corte de grades. No entanto, a ação foi direcionada de forma equivocada ao Presídio Lemos de Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, onde, conforme a Seap, a ação de um policial penal impediu a tentativa de ingresso de materiais ilícitos.

A movimentação suspeita foi observada por um policial penal de plantão. "A ação foi flagrada pelo policial penal de plantão na guarita, que identificou a movimentação suspeita no perímetro externo da unidade e efetuou disparos, impedindo a ação criminosa e a aproximação dos envolvidos", disse a pasta.

Quais objetos foram localizados?

Após a contenção, foi localizada uma bolsa deixada no local, onde foram apreendidos quatro discos de maquita, objetos utilizados para corte de estruturas metálicas. "Também foi constatado que uma corrente havia sido parcialmente serrada", afirmou a secretaria.

Houve transferências de presos?

Sim. Os envolvidos já foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima Bangu 1, de acordo com a secretaria.