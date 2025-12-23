Letícia Birkheuer desabafa sobre distância do filho: 'Gastei mais de R$ 1 milhão na Justiça'

A atriz Letícia Birkheuer fez um desabafo nas suas redes sociais sobre a situação que vem enfrentando nos últimos meses com o seu filho de 14 anos.

Em uma carta aberta, a ex-modelo falou sobre a falta que sente do garoto, que mora com o pai, e que a bloqueou do WhatsApp. "Quando olho suas roupas em casa, vejo que não devem servir mais. Você cresceu. E não voltou para usá-las. Fiz uma reforma no seu quarto. Você também não veio ver. Escrevi no seu WhatsApp, mas você me bloqueou", diz parte do depoimento.

O garoto é fruto do relacionamento de Leticia com o empresário Alexandre Furmanovich - de quem ela se separou em setembro de 2013, após quase três anos juntos.

Letícia afirma ainda ter gastado mais de R$ 1 milhão na batalha judicial pela guarda do filho. "Eu to exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar, nem desistir. Nem que eu tenha que gastar meu patrimônio todo tentando ter você de volta."

No relato, Birkheuer, que está longe das telas desde 2015, quando atuou em Malhação, lamenta por estar distante do filho, por não passar o Natal com o adolescente e cita alienação parental.

"Não liga mais pra mim. Nem pros seus tios, avós. Não liga pros seus amigos que passaram sua infância, seu primo que você amava. Não liga mais pra nada que você viveu com quem te deu à luz, te trouxe ao mundo, te cuidou, te amou. Tá chegando o natal, época que você sempre amou estar comigo, porque foi criado na minha religião católica e sempre amou a decoração que eu fazia e sua avó também. Seu pai sabia e abriu mão dos natais com você porque ele era de outra religião e não comemorava esta data. Hoje meu natal será sem você. Porque existe um sistema corrupto, ineficiente e existe uma alienação já contatada em juízo que separa você de mim".

"Te amo meu filho. Pra sempre, sua mãe", finaliza.