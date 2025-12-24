Ônibus circulando em mau estado

No ponto final da linha 309 (Central x Alvorada), no Centro do Rio, uma equipe do

MEIA HORA flagrou um ônibus, que não era da Viação Real, em mau estado de conservação, com pneus gastos e buraco no teto, fazendo o trajeto da linha.

Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) disse que a paralisação foi finalizada. O Sindicato dos Rodoviários, no entanto, negou a informação e afirmou que o vice-presidente, José Carlos Sacramento, estava na Viação Real para negociar o fim da greve. Os trabalhadores protestaram pelo não pagamento de salários, ticket alimentação, FGTS, além de férias.

Segundo o vice-presidente do sindicato, 13 ônibus saíram da garagem da Viação Real na manhã de ontem. No entanto, um carro quebrou e retornou para a garagem. Até o fim da manhã de ontem, 12 coletivos circulavam, sendo dois na linha 309 (Central x Alvorada).