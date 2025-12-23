SBT se pronuncia após Ludmilla recusar homenagem e acusar emissora de 'dar voz' ao racismo

O SBT se pronunciou após a cantora Ludmilla recusar um convite de homenagem feito pela emissora e dizer que a mesma "dá voz" ao racismo.

"O SBT não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista, e repudia todas as formas de discriminação", diz a nota oficial, enviada ao Estadão.

No dia 19, Ludmilla publicou um vídeo em seu Instagram no qual fez novas críticas ao jornalista Marcão do Povo, do SBT. Em 2017, ele usou o termo "pobre macaca" para se referir à cantora, que foi à Justiça.

O vídeo de Ludmilla veio em resposta ao apresentador do Primeiro Impacto que recentemente afirmou no programa que foi "inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia de crimes de ódio e contra a raça".

Ao dizer que Marcão não foi transparente com o seu público, por não ter sido inocentado e sim usado "uma manobra para se livrar das consequências", Ludmilla também falou sobre o SBT:

"Agora, o SBT, que é uma emissora histórica, que sempre representou a pluralidade do Brasil, precisa saber que manter em sua casa um apresentador condenado por racismo... Eu deixo minha indignação a vocês. Vou tentar recorrer a mais alguma coisa na Justiça."

Na última segunda-feira, 22, Ludmilla afirmou que a emissora entrou em contato, sugerindo uma homenagem a ela. "Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo a pessoas coniventes com a atitude racista. Isso para mim é incoerente e inaceitável".





Relembre o caso envolvendo Ludmilla e Marcão do Povo





Em janeiro de 2017, Marcão do Povo apresentava o Balanço Geral DF, da Record. No quadro Hora da Venenosa, sobre fofocas da vida de famosos, repercutiram a notícia de um suposto incômodo da cantora para tirar fotos com fãs. Ao criticá-la, usou o termo "pobre macaca".





A Record TV, à época, repudiou as falas e demitiu o apresentador. No mês seguinte, ele foi contratado pelo SBT, onde trabalha até os dias de hoje, apresentando o Primeiro Impacto. Na ocasião, Ludmilla já havia criticado a emissora pela contratação.





Ao longo dos anos, além de se enfrentar na Justiça, a dupla também trocou declarações críticas entre si.





Em entrevista ao Superpop, da RedeTV!, em 2019, por exemplo, Marcão do Povo afirmou: "Não devo favor ou satisfação pra ela. Ela deveria pedir desculpa pra mim".





Ele alega que não foi racista em sua fala sobre Ludmilla.