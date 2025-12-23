Suspeito de matar grávida na Rocinha é preso ao tentar deixar o Rio

A Polícia Civil prendeu, na noite desta terça-feira (23), o homem apontado como responsável pela morte de uma mulher grávida de cinco meses na Rocinha, na Zona Sul do Rio. O suspeito, identificado como Augusto Dias da Silva, foi localizado na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária, quando tentava embarcar para o estado de Minas Gerais.



A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), com apoio da 5ª Delegacia de Polícia (Mem de Sá), que ajudou no monitoramento e na localização do investigado nas proximidades do terminal rodoviário.



De acordo com informações preliminares, a vítima, Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos, foi atacada dentro da própria residência, na Travessa da Escada. Testemunhas relataram que ela sofreu golpes de faca. O corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (23), com um fio amarrado ao pescoço. O bebê que ela esperava também morreu.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h, mas a gestante já estava sem vida quando a equipe chegou ao local.



Após a prisão, Augusto foi levado para a 5ª DP, onde foi autuado por feminicídio, e permanece preso à disposição da Justiça.



Família aponta feminicídio e denuncia violência de gênero



Familiares de Géssica afirmam que o crime foi motivado por violência de gênero. Em uma publicação nas redes sociais, o sobrinho da vítima, Eduardo Santrelli, classificou o assassinato como feminicídio e criticou a naturalização da violência contra as mulheres.



“Hoje não é estatística. Hoje foi minha tia. Mais uma mulher assassinada simplesmente por ser mulher. Não foi acidente, nem impulso. Foi ódio, controle e covardia”, escreveu.

