Tornado destrói escola e casas em Farroupilha, no RS, com ventos de mais de 100km/h

Um tornado de curta duração atingiu a cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na terça-feira, 23. A tempestade teve ventos que superaram 100 km/h, que destruíram 15 residências e uma escola.

Até a apuração mais recente da reportagem, feita no fim da noite da terça-feira, havia apenas danos materiais, sem vítimas, de acordo com a Defesa Civil Estadual.

A Escola Municipal José Chesini sofreu destelhamento quase total e alagamentos internos, informa a prefeitura. "A limpeza e a colocação de lonas já estão em andamento. Ninguém estava no prédio durante o temporal e não houve feridos."

Já nas casas, há queda de fiação elétrica sobre vias, o que aumenta o risco para quem circula na área. A prefeitura disse que acionou o desligamento da rede elétrica.

A cidade de cerca de 72 mil habitantes fica na Serra Gaúcha, a 110 quilômetros de Porto Alegre, perto de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Flores da Cunha.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual confirmou o tornado por meio da análise de imagens aéreas do desastre na comunidade de Vila Rica, interior de Farroupilha.

Elas mostram que o padrão de danos indica que os destroços foram espalhados para diferentes direções, o que caracteriza o fenômeno.

Às 12h58, o Centro de Operações enviou alerta laranja para a região de Farroupilha, incluindo a localidade atingida, com potencial para chuva, vento e raios.

A Defesa Civil de Farroupilha solicita que a população não se desloque até os locais afetados. "A medida é necessária para garantir o atendimento às famílias prejudicadas e para preservar a segurança de todos."

Já a Defesa Civil do Rio Grande do Sul diz que irá avaliar os danos e organizar as próximas ações de reconstrução. "A orientação é clara: não vá até as áreas atingidas. As equipes estão mobilizadas e trabalhando para garantir segurança e assistência às famílias", reforça. "A equipe da 9ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, com sede em Caxias do Sul, esteve na cidade de Farroupilha para apoiar a gestão local no levantamento dos danos e eventuais medidas de gerenciamento do desastre que serão adotadas", informou.