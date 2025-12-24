Greve de motoristas de ônibus chega ao fim após acordo

Rio - Após dois dias de paralisação, a greve de motoristas de ônibus da Viação Real chegou ao fim, no início da manhã desta quarta-feira (24). Os trabalhadores protestaram pelo não pagamento de salários, ticket alimentação, FGTS, além de férias.
De acordo com o Sindicato de Rodoviários, a empresa se comprometeu a pagar o adiantamento quinzenal dos funcionários na próxima sexta-feira (26). Além disso, a Viação Real prometeu marcar, na próxima semana, uma data para pagar as férias atrasadas.
A greve, que teve início na segunda-feira (22), chegou a movimentar também funcionários da Viação Vila Isabel, que voltou atrás e colocou os ônibus para rodar no mesmo dia. A empresa também se comprometeu a pagar o adiantamento e as férias atrasadas. No total, 24 linhas das duas viações foram afetadas em algum grau pela paralisação.
Nesta terça-feira (23), passageiros reclamaram sobre as faltas de ônibus. “Liguei para o patrão e vou ter que voltar para casa. Agora só sexta-feira”, contou ao DIA a funcionária de comércio Carmen Regina, de 50 anos, que perdeu o dia de trabalho.
De acordo com o Sindicato de Rodoviários, a empresa se comprometeu a pagar o adiantamento quinzenal dos funcionários na próxima sexta-feira (26). Além disso, a Viação Real prometeu marcar, na próxima semana, uma data para pagar as férias atrasadas.
A greve, que teve início na segunda-feira (22), chegou a movimentar também funcionários da Viação Vila Isabel, que voltou atrás e colocou os ônibus para rodar no mesmo dia. A empresa também se comprometeu a pagar o adiantamento e as férias atrasadas. No total, 24 linhas das duas viações foram afetadas em algum grau pela paralisação.
Nesta terça-feira (23), passageiros reclamaram sobre as faltas de ônibus. “Liguei para o patrão e vou ter que voltar para casa. Agora só sexta-feira”, contou ao DIA a funcionária de comércio Carmen Regina, de 50 anos, que perdeu o dia de trabalho.