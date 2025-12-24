ASSINE JÁ!
Policial militar é assassinado em tentativa de assalto na Zona Norte

Agente é o segundo a ser morto em menos de 24 horas no Rio de Janeiro

Policial militar foi morto na localidade conhecida como Buraco do Padre, no Engenho Novo
Policial militar foi morto na localidade conhecida como Buraco do Padre, no Engenho Novo
Rio - Um policial militar morreu depois de reagir a uma tentativa de assalto, na manhã desta quarta-feira (24), nas proximidades da região conhecida como Buraco do Padre, que liga a Rua Vinte e Quatro de Maio de Maio à Rua Arquias Cordeiro, no Engenho Novo, Zona Norte. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o agente, que não teve a identidade revelada, era lotado na Academia da Polícia Militar. Ele foi abordado por criminosos, que tentaram roubar a motocicleta dele.

Houve confronto e o policial foi atingido na artéria femoral. O militar chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do agente e presta solidariedade aos familiares do policial. Até o momento, não há informações sobre o velório e sobre o enterro do agente.
Assassinato de PM em Padre Miguel
O agente foi o segundo assassinado em menos de 24 horas no Rio. Na tarde desta terça-feira (23), o policial militar reformado Flavio Ferreira Mathias foi morto dentro do carro em Padre Miguel, na Zona Oeste. 
Agentes do 14º BPM (Bangu) isolaram a área para o trabalho de perícia. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do militar. Investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.
