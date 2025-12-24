Hospital referência em transplantes necessita de doações de sangue

Rio - O Hospital São Francisco na Providência de Deus (HSF), no Rio de Janeiro, está com os estoques de sangue reduzidos e precisa de doações de todos os tipos sanguíneos. A unidade é referência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em transplantes de rim e fígado, além de cirurgias bariátricas.
Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde estão aptas a doar. Porém, para os menores de idade entre 16 e 18 anos, só podem doar com autorização do responsável legal. Homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de 60 dias, e mulheres até três vezes, com pausa de pelo menos 90 dias.
As doações são recebidas em duas unidades. Em Niterói, o banco de sangue funciona na Rua Almirante Teffé, 594, no Centro, de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, o atendimento acontece na Rua Cirilo, 183, no bairro Juscelino, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h, e aos sábados, das 8h às 12h.
Não poderão doar, pessoas que receberam transfusão de sangue no último ano ou apresentou sintomas como febre, gripe ou diarreia nos 14 dias anteriores.
Segundo a unidade, nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento será encerrado às 13h e não haverá funcionamento em 25 de dezembro e 1º de janeiro. Mais informações e agendamento podem ser feitos pelo aplicativo Pulsando Vidas ou pelo Instagram.
Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde estão aptas a doar. Porém, para os menores de idade entre 16 e 18 anos, só podem doar com autorização do responsável legal. Homens podem doar até quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de 60 dias, e mulheres até três vezes, com pausa de pelo menos 90 dias.
As doações são recebidas em duas unidades. Em Niterói, o banco de sangue funciona na Rua Almirante Teffé, 594, no Centro, de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, o atendimento acontece na Rua Cirilo, 183, no bairro Juscelino, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h, e aos sábados, das 8h às 12h.
Não poderão doar, pessoas que receberam transfusão de sangue no último ano ou apresentou sintomas como febre, gripe ou diarreia nos 14 dias anteriores.
Segundo a unidade, nos dias 24 e 31 de dezembro, o atendimento será encerrado às 13h e não haverá funcionamento em 25 de dezembro e 1º de janeiro. Mais informações e agendamento podem ser feitos pelo aplicativo Pulsando Vidas ou pelo Instagram.