SP, Rio e outras cidades do Brasil têm previsão de muito calor na véspera e no Natal

A véspera de Natal, nesta quarta-feira, 24, e o dia do Natal, na quinta-feira, 25, prometem muito calor para grande parte do Brasil. Mas atenção: a chuva que acontecer pode ser acompanhada por tempestades isoladas, de acordo com a Tempo Ok.

Veja como fica a temperatura em algumas capitais:

São Paulo

Predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas. Há alerta do Inmet para onda de calor e possível recorde de temperatura máxima.

24 de dezembro: 23°C/35°C

25 de dezembro: 24°C/35°C

Rio de Janeiro

Predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas, com máxima perto dos 40ºC.

24 de dezembro: 22°C/39°C

25 de dezembro: 22°C/39°C

Porto Alegre

Chuva, com risco de temporais a partir da tarde desta quarta-feira. Mesmo com previsão de chuva, as temperaturas ficam elevadas.

24 de dezembro: 24°C/30°C

25 de dezembro: 23°C/28°C

Campo Grande

Predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas.

24 de dezembro: 25°C/34°C

25 de dezembro: 24°C/35°C

Salvador

Sol na maior parte do dia, com chance de chuvas fracas e isoladas à tarde e à noite.

24 de dezembro: 24°C/28°C

25 de dezembro: 24°C/28°C

Onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de onda de calor para os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras localidades do País. O aviso, publicado na terça-feira, 23, tem validade até quinta-feira, dia de Natal.

O verão começou no Brasil no domingo, 21, e vai até 20 de março de 2026.

Recorde de calor do ano em SP

A semana tem sido marcada por temperaturas acima dos 30ºC na cidade de São Paulo, com chance de recorde de calor nesta quarta-feira, 24, véspera do Natal.

A máxima deve persistir acima dos 30ºC ao menos até segunda-feira, 29. Já a partir de terça-feira, 30, as temperaturas começam a cair, atingindo 24ºC no dia 5 de janeiro de 2026.

Alerta laranja para tempestade

No Sul do País, ainda há alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestade ao menos até a noite desta quarta-feira, véspera de Natal. Outros Estados do Norte e do Centro-Oeste também devem ser afetados.

Na terça-feira, um tornado de curta duração atingiu a cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul.