Baterista original do grupo Chicago anuncia shows no Brasil

Danny Seraphine, o baterista original do grupo Chicago, anunciou uma série de cinco shows no Brasil para março de 2026. Induzido ao Hall da Fama do Rock, o músico de 77 anos, fundador do famoso grupo de jazz rock criado nos anos 60, virá pela primeira vez ao País.

Os shows serão em Florianópolis (19/3), Curitiba (22/3), Rio de Janeiro (27/3), São Paulo (28/3) e Porto Alegre (29/3).

Na capital paulista, a apresentação será na Vibra São Paulo. Os ingressos já estão à venda pelo site uhuu.com. Os preços vão de R$ 120 a R$ 320.

Seraphine, considerado uma das grandes referências da bateria, apresentará temas notórios do Chicago, alguns dos quais ele ajudou a compor, como Lowdown, Little One, Take Me Back to Chicago, No Tell Lover e Thunder and Lightning.

O Chicago ainda segue na ativa com alguns membros originais, mas sem Peter Cetera, voz dos maiores hits do conjunto, e Seraphine, que deixou a banda em 1990.