Inmet emite alerta para onda de calor e tempestades no Brasil; veja regiões afetadas

Enquanto uma onda de calor marca a semana do Natal entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, uma frente fria no Sul provoca temporais, com risco de transtornos no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, de acordo com a Tempo Ok.

Onda de calor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de onda de calor para os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras localidades do País. O aviso, publicado na terça-feira, 23, tem validade até quinta-feira, 25, dia de Natal.

Veja os Estados atingidos:

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Mato Grosso do Sul

- Minas Gerais

- Paraná

- Espírito Santo

- Goiás

Segundo o Inmet, a condição climática é registrada quando há temperatura 5ºC acima da média por período de dois a três dias. O verão começou no Brasil no domingo, 21, e vai até 20 de março de 2026.

A semana tem sido marcada por temperaturas acima dos 30ºC na cidade de São Paulo, com chance de recorde de calor nesta quarta-feira, 24, véspera do Natal.

A máxima deve persistir acima dos 30ºC ao menos até segunda-feira, 29. Já a partir de terça-feira, 30, as temperaturas começam a cair, atingindo 24ºC no dia 5 de janeiro de 2026.

Alerta laranja para tempestade

No Sul do País, ainda há alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestade ao menos até a noite desta quarta-feira.

Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará e Amapá também estão com alerta laranja para chuvas intensas. Em outros trechos do País, o aviso é amarelo para a incidência de precipitações.

Tornado no Sul do País

Na terça-feira, 23, um tornado de curta duração atingiu a cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. A tempestade teve ventos que superaram 100 km/h, que destruíram 15 residências e uma escola. Até o momento, há apenas danos materiais, sem vítimas, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Outras regiões do País

Segundo a Tempo Ok, no Nordeste, a semana está sendo marcada por pouca chuva e temperaturas elevadas.

No Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso seguem com pancadas de chuva e trovoadas.

No Norte do País, a chuva é isolada, especialmente à tarde, com sensação de tempo abafado.