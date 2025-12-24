Cillian Murphy é destaque em 1º teaser de 'Peaky Blinders: O Homem Imortal'

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira, 24, o primeiro teaser oficial de Peaky Blinders: O Homem Imortal, continuação da série que fez sucesso na plataforma de streaming e no canal britânico BBC entre 2013 e 2022. O filme será lançado em 20 de março de 2026.

O ator Cillian Murphy, que retorna ao papel de Tommy Shelby, é o grande destaque da primeira prévia, interpretando um Shelby anos mais velho e retornando à caracterização icônica do personagem. O filme se passará em Birmingham, nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial.

Segundo a sinopse oficial, "Tommy Shelby volta do exílio voluntário para seu acerto de contas mais violento até agora. Com o futuro da família e do país em jogo, ele precisa encarar os próprios demônios e decidir se vai confrontar seu legado ou destruir tudo."

Peaky Blinders: O Homem Imortal é dirigido por Tom Harper e escrito por Steven Knight. Além de Murphy, retornam nomes como Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) e Ian Peck (Curly).

Estrelas que não fizeram parte do elenco da série também serão introduzidas no filme, como Rebecca Ferguson, Tim Roth e Barry Kheogan, que aparece brevemente no teaser divulgado.