Veja o que abre e fecha em São Paulo durante o feriado de Natal

O feriado de Natal é nacional e altera o funcionamento de diversos serviços na capital paulista nesta quinta-feira, 25. Centros comerciais e órgãos públicos terão atividades reduzidas ou suspensas, enquanto setores essenciais, como saúde e transporte, mantêm operação especial.

Veja a seguir o que abre, o que fecha e como se programar.

No dia 25 de dezembro, as agências bancárias permanecem fechadas e não há atendimento presencial ao público. Durante o feriado, operações como compensações bancárias e transferências via TED não são realizadas, enquanto o sistema PIX segue operando normalmente, 24 horas.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos está suspenso desde segunda-feira, 22, em razão do baixo fluxo nos últimos dias de dezembro e no início de janeiro, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A suspensão é válida até 9 de janeiro de 2026, voltando a valer no dia 12 de janeiro de 2026, uma segunda-feira.

A mudança é válida apenas para veículos leves. Continua valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

No feriado de Natal, o atendimento de saúde em São Paulo funciona em esquema especial. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMAs/UBSs, Ambulatórios de Especialidades (AMEs) e serviços administrativos permanecem fechados. Já os atendimentos de urgência e emergência seguem normalmente, com funcionamento 24 horas em UPAs, AMAs 24h, prontos-socorros e hospitais da rede pública.

Transporte público

O transporte público em São Paulo funciona em horário de domingo ou feriado. Isso significa que:

- Metrô e CPTM operam com intervalos maiores entre os trens, começando normalmente pela manhã e mantendo o funcionamento até a noite;

- Ônibus municipais também seguem a tabela de domingos e feriados, com menos linhas e menor frequência;

- Ônibus intermunicipais podem ter horários reduzidos e vale consultar a empresa responsável antes de viajar.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas, sem atendimento ao público. Serviços como envio e retirada de encomendas, pagamentos e postagens só voltam a funcionar na sexta-feira, 26.

Parques

No feriado de Natal, os parques de São Paulo funcionam nos seguintes horários:

- Até as 18h: Parque Lajeado e Parque Trianon (9h às 18h)

- Até as 20h: Parque da Água Branca (8h30 às 20h)

- Até as 22h: Parque Ibirapuera (8h às 22h), Parque Villa-Lobos (5h30 às 22h) e Parque Mário Covas (9h às 22h)

- Até as 17h: Parque Ecológico do Tietê (9h às 17h)

Todas as unidades do Sesc-SP, CEUs, planetários, bibliotecas públicas, museus e centros culturais permanecem fechados.