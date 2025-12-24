Letícia Birkheuer responde acusações do filho e aponta alienação parental do ex-marido

A ex-modelo e atriz Letícia Birkheuer se manifestou na noite de terça-feira, 23, após a divulgação de um vídeo em que seu filho, de 14 anos, João Guilherme, aparece ao lado do pai, o empresário Alexandre Furmanovich, relatando episódios de agressão e pedindo à Justiça a suspensão das visitas à mãe, no Rio de Janeiro. Ela negou as acusações e afirmou que o adolescente foi vítima de alienação parental.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Letícia rebateu diretamente o relato do filho sobre uma suposta agressão ocorrida durante uma visita. Segundo ela, o jovem tentou fugir de casa e precisou ser contido por um enfermeiro contratado, cuja presença teria sido recomendada por laudo médico. "Esse enfermeiro não o machucou, apenas conteve ele. O que ele relata no vídeo é mentiroso, não houve troca de socos", disse.

A atriz também questionou a versão de que teria agido de forma negligente na ocasião. "Se ele tivesse fugido, eu ainda seria acusada de ser uma mãe omissa. Como deixo um filho sair correndo no meio de uma avenida?", questionou.

O vídeo do filho e a versão do pai

As acusações em questão foram publicadas em vídeo no Instagram de Alexandre. Na gravação, o empresário afirma que a exposição do conflito familiar nas redes sociais chegou a um ponto "insustentável". Em seguida, o adolescente diz que se sente usado pela mãe como "objeto de engajamento" e afirma não querer manter contato com ela.

O jovem, que vive com o pai em São Paulo, diz que não se sente confortável em visitar Letícia no Rio de Janeiro e sustenta ter autonomia para decidir com quem deseja conviver. Ele também afirma que, na última visita, fugiu de casa e foi perseguido por um homem identificado como enfermeiro, que o teria imobilizado com um mata-leão, episódio que, segundo ele, foi registrado em delegacia.

Disputa judicial e acusações

A ex-atriz, por sua vez, afirma que o pai descumpre decisões judiciais relacionadas à convivência e à guarda do filho. Ela também criticou a rotina do adolescente na casa de Alexandre, alegando queda no rendimento escolar, abandono de atividades esportivas e falta de cuidados com a alimentação.

Letícia mencionou ainda um acidente de carro envolvendo o ex-marido e o filho, afirmando que a presença do adolescente não teria sido registrada no boletim de ocorrência. Segundo ela, após o episódio, a Justiça determinou a realização periódica de testes toxicológicos pelo pai, o que não estaria sendo cumprido.

Dias antes da divulgação do vídeo do filho, Letícia já havia tornado público um desabafo em forma de carta aberta, na qual relatou a dor da distância e a falta de contato com o adolescente, que mora com o pai e a teria bloqueado no WhatsApp. "Quando olho suas roupas em casa, vejo que não devem servir mais. Você cresceu", escreveu.

No mesmo depoimento, ela afirmou ter gastado mais de R$ 1 milhão na disputa judicial pela guarda do filho. "Estou exausta, mas não vou parar nem desistir. Nem que eu tenha que gastar todo o meu patrimônio tentando ter você de volta", declarou.