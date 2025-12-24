Rio de janeiro emite alerta de calor 3 após registrar máxima de 40°C

A véspera de Natal, nesta quarta-feira, 24, e o dia do Natal, nesta quinta-feira, 25, prometem muito calor para grande parte do Brasil. No Rio de Janeiro, a temperatura máxima registrada chegou a 40°C nesta quarta e a cidade entrou no nível de Calor 3 às 15h50.



Os 92 municípios do estado estão sob alerta do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado (CIEVS/SES-RJ) para um período de calor excessivo que se inicia nesta quarta-feira.



Cerca de 22 municípios fluminenses enfrentarão excessos de calor - que variam entre leve, severo ou extremo, segundo o Monitora RJ, uma ferramenta da SES-RJ que prevê esses eventos climáticos extremos. A capital, Rio de Janeiro, deve enfrentar nível severo, segundo a previsão da ferramenta. De acordo com o Climatempo, não há mudanças na previsão climática da cidade até domingo, 28, com dias ensolarados e temperaturas muito elevadas.



Veja como fica a temperatura em algumas capitais:



São Paulo



Predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas. Há alerta do Inmet para onda de calor e possível recorde de temperatura máxima.



25 de dezembro: 24°C/35°C



Rio de Janeiro



Predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas, com máxima perto dos 40ºC.



25 de dezembro: 22°C/39°C



Porto Alegre



Chuva, com risco de temporais a partir da tarde desta quarta-feira. Mesmo com previsão de chuva, as temperaturas ficam elevadas.



25 de dezembro: 23°C/28°C



Campo Grande



Predomínio de sol, com temperaturas bastante elevadas.



25 de dezembro: 24°C/35°C



Salvador



Sol na maior parte do dia, com chance de chuvas fracas e isoladas à tarde e à noite.



25 de dezembro: 24°C/28°C



Onda de Calor



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de onda de calor para os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras localidades do País. O aviso, publicado na terça-feira, 23, tem validade até esta quinta-feira, dia de Natal. O verão começou no Brasil no domingo, 21, e vai até 20 de março de 2026.



Recorde do ano em SP



A semana tem sido marcada por temperaturas acima dos 30ºC na cidade de São Paulo. Essa máxima deve persistir acima dos 30ºC ao menos até segunda-feira, 29. Já a partir de terça-feira, 30, as temperaturas começam a cair, atingindo 24ºC no dia 5 de janeiro de 2026.