Morre em São Paulo Tainara Santos, vítima de feminicídio

Morreu na noite dessa quarta-feira (24) Tainara Souza Santos, aos 31 anos, deixando dois filhos. Ela foi agredida, atropelada e arrastada pelo ex-companheiro Douglas Alves da Silva, no dia 29 de novembro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública o autor já tinha tido a prisão decretada pela Justiça no último dia 6, quando foi capturado pela Polícia Civil.

“Com o óbito da vítima, a natureza do crime já foi atualizada para feminicídio consumado. O caso segue sendo investigado pela pelo 73ª Delegacia de Polícia, informa a pasta.

O crime repetiu a maioria das situações: Tainara não quis continuar a relação, mas ele não aceitou, a perseguiu e a matou. No país, são cerca de 1.500 casos por ano, mais de quatro por dia. A barbaridade do autor, que a arrastou pela Marginal Tietê, uma das mais movimentadas vias da capital paulista, chocou o Brasil.

Combate ao feminicídio será prioridade

Em pronunciamento à nação em rede nacional de rádio e televisão, na noite de ontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou o combate ao feminicídio como uma das prioridades para 2026 e um compromisso de todos, mas especialmente dos homens, para conter os agressores.