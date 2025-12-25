Rio inicia credenciamento de ambulantes para o carnaval de rua 2026

. Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade ou CNH, CPF e comprovante de residência no município do Rio.

O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro de 2026, mesma data em que começa o agendamento para retirada do kit, que segue até 14 de janeiro. A entrega dos kits acontecerá entre 15 e 24 de janeiro de 2026.

Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur) e a empresa de eventos, Dream Factory, a credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do carnaval de rua, incluindo ensaios, dias oficiais de folia e o pós-carnaval.



De acordo com a Riotur, o carnaval de rua 2025 demonstrou a importância do credenciamento como ferramenta de organização e inclusão produtiva. Ao todo, 55.957 ambulantes se inscreveram para trabalhar, número que representa um crescimento de 65% em relação a 2024, quando cerca de 34 mil pessoas se registraram. Diante da alta demanda, a prefeitura do Rio disponibilizou mais 15 mil vagas, preenchidas por meio de sorteio eletrônico.

“O carnaval de rua é uma das maiores expressões culturais do Rio e também um potente motor de inclusão produtiva. O credenciamento dos ambulantes assegura igualdade de acesso às vagas, organização do espaço urbano e oportunidades reais de trabalho, refletindo o compromisso da Riotur com um carnaval cada vez mais democrático e sustentável”, disse Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

Além disso, segundo a prefeitura, o carnaval de rua de 2025 reuniu mais de 8 milhões de foliões nas ruas da cidade e movimentou cerca de R$ 5,5 bilhões na economia carioca, impactando positivamente setores como turismo, comércio, gastronomia, transporte e serviços.



Serviço – Credenciamento de Ambulantes | Carnaval de Rua 2026



Inscrições: 23/12/2025 a 07/01/2026



Data do sorteio: 08/01/2026



Agendamento para retirada do kit: 08/01 a 14/01/2026



Entrega do kit: 15/01 a 24/01/2026



Vigência da credencial: 17/01 a 22/02/2026