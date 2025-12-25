Ana Castela passa primeiro Natal com a família de Zé Felipe

A cantora Ana Castela aproveitou bem o primeiro Natal que passou ao lado da família do namorado Zé Felipe. Em seu Instagram, a cantora compartilhou uma foto com os enteados e ainda diversos momentos da celebração organizada pelo cantor e agora sogro Leonardo e sua esposa Poliana Rocha.

Castela e Zé Felipe assumiram o namoro em outubro, após meses de rumores, com declarações públicas e fotos juntos.

Em clima descontraído, a cantora participou do bingo da família ao lado do pai e brincou dizendo que queria ganhar para presentear os enteados - Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos do relacionamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca. Agora eu tenho três enteados e eu preciso passar jogo aqui", brigou. "Eu nunca ganhei num bingo, eu quero ganhar hoje", confessou ainda.

A boiadeira também brincou ao mostrar o presente inusitado que Leonardo ganhou: uma galinha e uma sacola cheia de pequis como presente de Natal. No vídeo, o cantor aparece segurando uma galinha de ponta cabeça pelas pernas em uma mão e uma sacola de pequi na outra, enquanto abraça Odorico Reis, amigo de Castela.

Em outro momento, Ana Castela aparece segurando o animal. "Decidi cuidar, vou soltar aqui na festa porque ela é convidada", brincou a boiadeira.

A cantora ainda publicou vídeos fazendo piada com a fantasia escolhida pelo sogro para um momento da noite: "É o veado do Natal!", disse ela rindo. Leonardo usou um chapéu de cowboy com chifres de veado e laço.