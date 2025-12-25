Policial do Bope é baleado por agente do Segurança Presente em Duque de Caxias

Duque de Caxias – Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado na tarde desta quarta-feira (24) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O incidente envolveu um agente do programa Segurança Presente. De acordo com informações preliminares, o PM do Bope estava em seu carro na Avenida Doutor Manoel Teles quando foi abordado por policiais. Durante a abordagem, uma discussão teria começado, e o policial do Bope, ao aparentemente colocar a mão na cintura, fez com que o outro militar reagisse, disparando contra ele.



Em nota oficial, a Polícia Militar (PM) informou que, conforme o 15º BPM (Duque de Caxias), o caso não está sob sua responsabilidade. O policial baleado, cuja identidade não foi divulgada, segue internado em estado grave no Hospital de Saracuruna.



O Governo do Estado afirmou que a Operação Segurança Presente está reunindo todas as informações sobre o ocorrido e que irá encaminhá-las à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a Polícia Civil já iniciou a investigação do caso.