Vídeo: explosão de carro com GNV em posto deixa dois feridos em São Gonçalo

O cilindro de gás de um carro explodiu enquanto o veículo era abastecido em um posto de combustíveis no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (24). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o automóvel e parte do posto seriamente danificados após o incidente.

Explodiu um carro de GNV num posto em São Gonçalo.



São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/jhTAiZ0cbR — news and ufology (@newsandufology) December 25, 2025



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 23h30, para atender a ocorrência na Rua Bispo Dom João da Mata. Duas pessoas ficaram feridas, ambas com lesões leves. Anderson Carvalho, de 49 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Já Marlene Rodrigues, de 53 anos, recusou atendimento hospitalar.



A reportagem tentou contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) para obter informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima hospitalizada. Em nota, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência na delegacia da área.



Sindicato atribui causa à irregularidade



O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa) afirmou que a explosão foi provocada por “grave e exclusiva irresponsabilidade” do motorista e do responsável pela instalação irregular do sistema de Gás Natural Veicular (GNV).



Segundo o sindicato, o veículo envolvido nunca passou por vistoria obrigatória e apresentava documentação completamente irregular. O carro não possuía registro de GNV no documento, nem o Certificado de Segurança Veicular (CSV), o que indica que jamais foi submetido à inspeção por um órgão credenciado.



Em contrapartida, o posto de combustíveis estava com toda a documentação em dia, incluindo licenças e inspeções regulares. O presidente do Sindirepa e vice-presidente da Firjan, Celso Mattos, esteve no local e reforçou que o GNV é um combustível seguro quando utilizado de forma regular.



“O GNV é um combustível seguro. Todos os casos de explosão registrados até hoje envolvem veículos irregulares, sem inspeção e fora da lei. Quando instalado corretamente e com manutenção adequada, é um dos combustíveis mais seguros que existem”, afirmou.



Celso Mattos também destacou que a responsabilidade não recai apenas sobre o condutor, mas também sobre quem realizou a instalação clandestina do sistema. Segundo ele, esse tipo de prática pode configurar crime por colocar em risco vidas e o patrimônio de terceiros.

